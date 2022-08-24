В Канаде рассказали о возможной судьбе всех турбин для "Северного потока"

Власти Канады готовы вернуть с ремонтного завода в Монреале все пять оставшихся турбин для газопровода "Северный поток". Об этом телеканалу CBC заявила глава МИД Мелани Жоли.

"Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чём просила Германия", — сказала дипломат.