НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 августа, 20:29

В Канаде рассказали о возможной судьбе всех турбин для "Северного потока"

Глава МИД Жоли: Канада готова отдать все турбины для "Северного потока"

Власти Канады готовы вернуть с ремонтного завода в Монреале все пять оставшихся турбин для газопровода "Северный поток". Об этом телеканалу CBC заявила глава МИД Мелани Жоли.

"Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чём просила Германия", сказала дипломат.

Siemens извинилась за шутку о турбине для "Северного потока"

Siemens извинилась за шутку о турбине для "Северного потока"

Как рассказывал Лайф, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны.

Единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров