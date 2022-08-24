В Канаде рассказали о возможной судьбе всех турбин для "Северного потока"
Глава МИД Жоли: Канада готова отдать все турбины для "Северного потока"
Власти Канады готовы вернуть с ремонтного завода в Монреале все пять оставшихся турбин для газопровода "Северный поток". Об этом телеканалу CBC заявила глава МИД Мелани Жоли.
"Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чём просила Германия", — сказала дипломат.
Как рассказывал Лайф, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны.
Единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.
ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH