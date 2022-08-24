Ми-2 рухнул в силосную яму: На месте крушения вертолёта под Ставрополем не нашли пилота

Причиной крушения вертолёта Ми-2 в Ставропольском крае стали неблагоприятные погодные условия. Об этом заявил Николай Бондаренко — глава Предгорного округа, на территории которого случилось ЧП. По его словам, пока жертв и пострадавших не обнаружено.

Место крушения вертолёта Ми-2 на Ставрополье. Фото © Telegram / glava_predgorya

"На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолёт (предположительно МИ-2), в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолёта", — написал Бондаренко в своём Telegram-канале.

Место крушения вертолёта Ми-2 на Ставрополье. Фото © Telegram / glava_predgorya

По его словам, "на данный момент жертв и пострадавших не обнаружено". Пожар локализован, на месте ЧП работают следователи.

Как рассказали Лайфу в местных экстренных службах, авария произошла примерно в 19:00 мск. Вертолёт рухнул примерно в 800 метрах от хутора Шести. Он ударился о стену силосной ямы, произошёл взрыв. Элементы воздушного судна раскидало в радиусе 200 метров. Предположительно, двое пилотов сбежали.