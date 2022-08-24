ВСУ разместились в училище Славянска, а рядом поставили РСЗО
Минобороны РФ: Украинские военные оборудовали опорный пункт в училище Славянска
Украинские военные оборудовали опорный пункт в техническом училище в Славянске — городе, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Рядом они разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического училища № 146 (улица Науки) украинские националисты оборудовали казарму и опорный пункт, вблизи образовательного учреждения разместили артиллерию и РСЗО", — сказал он.
Мизинцев добавил, что оттуда ВСУ регулярно обстреливают близлежащие населённые пункты, причём эвакуация мирных жителей из данного района не проводилась. Представитель российского оборонного ведомства также отметил, что в профучилище № 7 на улице Гетмана Сагайдачного в Николаеве украинские силовики оборудовали казарму и склад боеприпасов, а по периметру выставили блокпосты.
Ранее Лайф писал, что украинские военные заминировали подходы к школе в Высшетарасовке Днепропетровской области. Кроме того, в здании общежития на улице Погорелова в Харькове члены подразделений территориальной обороны развернули опорный пункт, на прилегающей территории находится большое количество бронетехники.
ТАСС / Zuma