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24 августа, 19:21

ВСУ разместились в училище Славянска, а рядом поставили РСЗО

Минобороны РФ: Украинские военные оборудовали опорный пункт в училище Славянска

Украинские военные оборудовали опорный пункт в техническом училище в Славянске — городе, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Рядом они разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического училища № 146 (улица Науки) украинские националисты оборудовали казарму и опорный пункт, вблизи образовательного учреждения разместили артиллерию и РСЗО", — сказал он.

Мизинцев добавил, что оттуда ВСУ регулярно обстреливают близлежащие населённые пункты, причём эвакуация мирных жителей из данного района не проводилась. Представитель российского оборонного ведомства также отметил, что в профучилище № 7 на улице Гетмана Сагайдачного в Николаеве украинские силовики оборудовали казарму и склад боеприпасов, а по периметру выставили блокпосты.

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Ранее Лайф писал, что украинские военные заминировали подходы к школе в Высшетарасовке Днепропетровской области. Кроме того, в здании общежития на улице Погорелова в Харькове члены подразделений территориальной обороны развернули опорный пункт, на прилегающей территории находится большое количество бронетехники.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Никита Осипов

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