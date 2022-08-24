Небензя назвал обстрелы ВСУ минами "Лепесток" свидетельством садистского характера Киева

Постпред России при ООН Василий Небензя показал на заседании Совбеза организации мину "Лепесток" — такие ВСУ разбрасывают в городах ДНР и ЛНР. Он назвал подобные действия ВСУ свидетельством садистского и изуверского характера Киева.

Небензя показал на заседании Совбеза ООН мину "Лепесток". Видео © Telegram / Zvezdanews

"Это живое свидетельство садистского и изуверского характера киевского режима. Символ его реального отношения к народам востока и юго-востока страны. Люди это видят и понимают", — сказал он.