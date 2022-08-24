У Посольства США в Москве появились изображения противопехотных мин "Лепесток"

У американского посольства в Москве 24 августа появились изображения противопехотных мин "Лепесток", которые ВСУ используют в Донбассе против мирных жителей. Около десятка подобных наклеек находятся на тротуаре на Садовом кольце, также они расположены на бетонных блоках около здания. Отметим, что через некоторое время такие же изображения появились и у Посольства Франции в Москве.