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Опубликовано 24 августа 2022, 10:32

У Посольства США в Москве появились изображения противопехотных мин "Лепесток"

У американского посольства в Москве 24 августа появились изображения противопехотных мин "Лепесток", которые ВСУ используют в Донбассе против мирных жителей. Около десятка подобных наклеек находятся на тротуаре на Садовом кольце, также они расположены на бетонных блоках около здания. Отметим, что через некоторое время такие же изображения появились и у Посольства Франции в Москве.

"Украина продолжает использовать "Лепестки" против мирных жителей", — сказано в листовках.

На наклейках есть QR-код, который при прочтении ведёт на сайт petalsinblood.com. На ресурсе размещены фотографии пострадавших от мин мирных жителей, а также призывы прекратить использовать такие взрывные устройства.

Протестующие в Москве потребовали заставить ВСУ не разбрасывать по Донбассу "Лепестки"
Протестующие в Москве потребовали заставить ВСУ не разбрасывать по Донбассу "Лепестки"

Ранее Лайф уже писал, что у посольств западных стран в Москве разбросали наклейки с изображением мины "Лепесток". Они появились, в частности, у дипмиссий Великобритании, Канады, Германии, Польши, Италии и Латвии.

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Никита Осипов
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