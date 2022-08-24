Минобороны: ВС РФ уничтожили семь пунктов управления ВСУ и технику в 212 районах

Вооружённые силы РФ ликвидировали семь пунктов управления ВСУ, также за сутки были уничтожены живая сила и украинская военная техника в 212 районах. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В том числе [были уничтожены пункты] 66-й механизированной бригады в районе Новомихайловки, 15-го реактивного артиллерийского полка в районе Курдюмовки ДНР, 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляйполе Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях", — сообщил Конашенков.

Кроме того, союзными силами уничтожены пять складов с боеприпасами в районах Ильинки, Красной Горы (ДНР), Новоалександровки (Запорожье), Широком (Днепропетровская область) и Снигирёвке под Николаевом. По данным Минобороны, также был разрушен Объединённый пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населённого пункта Орехов в Запорожской области.