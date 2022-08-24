Потери действовавших на Донецком направлении бригад ВСУ составили более 600 человек

Потери действовавших на Донецком направлении бригад Вооружённых сил Украины составили более 600 человек. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек", — сообщил он.

Конашенков добавил, что около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях. Также известно, что руководством оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" принято решение о выводе данных соединений с занимаемых позиций в тыловые районы из-за потери боеспособности.