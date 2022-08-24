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24 августа, 08:18

Шойгу: Украина расправляется со сложившими оружие солдатами, опасаясь разоблачения

Киев опасается разоблачающих показаний, которые могут дать сложившие оружие украинские военные, поэтому расправляется с собственными солдатами. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с коллегами из стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывают оружие. Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами", — сказал российский министр.

Для этого, по его словам, Киев ударил ракетами HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в том числе боевики из батальона "Азов"*. В результате этих действий погибло 50 человек и 73 пострадали. Кроме того, есть доказательства нарушения Украиной международных норм обращения с военнопленными. Исполнители сами публикуют в Сети пытки и убийства российских солдат, отметил министр.

Шойгу обозначил главную цель США на Украине

Шойгу обозначил главную цель США на Украине

Ранее Сергей Шойгу заявил, что РФ замедлила наступление в рамках СВО, чтобы избежать жертв среди гражданских. По словам главы Минобороны, российские военные на освобождённых территориях организовали системную работу по налаживанию мирной жизни.

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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