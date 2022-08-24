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24 августа, 08:14

Шойгу заявил о повышении боеготовности российских баз в Таджикистане и Киргизии

На фоне ситуации в Афганистане Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран – участниц ШОС.

"Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации", — подчеркнул он.

Шойгу назвал активизацию в Афганистане террористов ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* серьёзным вызовом безопасности в Центральной Азии.

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Также в ходе выступления Шойгу обозначил главную цель США на Украине: Вашингтон и его союзники использовали конфликт для развязывания экономической и информационной войны против России.

* Запрещённые в России террористические организации.


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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова

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