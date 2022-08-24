Победитель сезона в РПЛ заработает в пять раз больше, чем в прошлом году

Чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) получит более 815 миллионов рублей за победу в турнире. Об этом сообщает "Чемпионат".

В сравнении с прошлым сезоном сумма призовых вырастет в пять раз. Серебряный призёр чемпионата страны пополнит бюджет на 782,12 миллиона рублей, бронзовый — на 748,86 миллиона.