Победитель сезона в РПЛ заработает в пять раз больше, чем в прошлом году
Чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) получит более 815 миллионов рублей за победу в турнире. Об этом сообщает "Чемпионат".
В сравнении с прошлым сезоном сумма призовых вырастет в пять раз. Серебряный призёр чемпионата страны пополнит бюджет на 782,12 миллиона рублей, бронзовый — на 748,86 миллиона.
Отметим, что это стало возможным после того, как лига заключила целый ряд новых спонсорских контрактов. Так, новым титульным партнёром стала платёжная система "Мир", букмекерским партнёром лиги стала компания Winline, а телеканал "Матч ТВ" существенно увеличил сумму своего контракта с лигой.
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов