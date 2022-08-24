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24 августа, 08:12

Победитель сезона в РПЛ заработает в пять раз больше, чем в прошлом году

Чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) получит более 815 миллионов рублей за победу в турнире. Об этом сообщает "Чемпионат".

В сравнении с прошлым сезоном сумма призовых вырастет в пять раз. Серебряный призёр чемпионата страны пополнит бюджет на 782,12 миллиона рублей, бронзовый — на 748,86 миллиона.

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Отметим, что это стало возможным после того, как лига заключила целый ряд новых спонсорских контрактов. Так, новым титульным партнёром стала платёжная система "Мир", букмекерским партнёром лиги стала компания Winline, а телеканал "Матч ТВ" существенно увеличил сумму своего контракта с лигой.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев
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