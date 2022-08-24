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24 августа, 08:09

Снаряд пробил крышу: ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке

В торговом центре в Донецке начался пожар после попадания снаряда ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли торговый центр "Галактика" в Кировском районе Донецка, в результате в здании начался пожар. Кадрами с места происшествия делятся местные телеграм-каналы.

Пожар в торговом центре Донецка после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / "Типичный Донецк", "ЧП Донецк Z"

По предварительным данным, снаряд пробил крышу здания и попал внутрь. Как уточнил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин, информация о пострадавших и размерах разрушений уточняется.

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Накануне ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район. Один из очевидцев отметил, что прилёт был "прям на полицию". Также под обстрел попали гостиница Central и администрация главы ДНР. Удары наносились ракетами РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибло четыре человека.

Обложка ©

Telegram / Алексей КулемZин

Артур Лапсаков

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