Снаряд пробил крышу: ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке

Вооружённые силы Украины обстреляли торговый центр "Галактика" в Кировском районе Донецка, в результате в здании начался пожар. Кадрами с места происшествия делятся местные телеграм-каналы.

По предварительным данным, снаряд пробил крышу здания и попал внутрь. Как уточнил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин, информация о пострадавших и размерах разрушений уточняется.

Накануне ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район. Один из очевидцев отметил, что прилёт был "прям на полицию". Также под обстрел попали гостиница Central и администрация главы ДНР. Удары наносились ракетами РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибло четыре человека.