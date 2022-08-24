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24 августа, 06:14

ВСУ утром выпустили 18 "натовских" снарядов по Горловке, погиб мирный житель

<p>Место гибели мирного жителя. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Prikhodko1970/6203" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Приходько РИК</a></p>

Место гибели мирного жителя. Обложка © Telegram / Приходько РИК

Украинские силовики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, в результате погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

"К сожалению, мужчина 1972 г.р., получивший ранения в посёлке Короленко по ул. Чкалова, 39, погиб", — написал он в телеграм-канале.

Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), утром в течение получаса ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов "натовского" калибра — 155 мм.

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Накануне ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район. Один из очевидцев отметил, что прилёт был "прям на полицию". Также под обстрел попали гостиница Central и администрация главы ДНР. Удары наносились ракетами РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибло четыре человека.

Светлана Оперук

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