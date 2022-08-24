ВСУ утром выпустили 18 "натовских" снарядов по Горловке, погиб мирный житель

Украинские силовики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, в результате погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

"К сожалению, мужчина 1972 г.р., получивший ранения в посёлке Короленко по ул. Чкалова, 39, погиб", — написал он в телеграм-канале.

Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), утром в течение получаса ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов "натовского" калибра — 155 мм.