ВСУ утром выпустили 18 "натовских" снарядов по Горловке, погиб мирный житель
Место гибели мирного жителя. Обложка © Telegram / Приходько РИК
Украинские силовики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, в результате погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.
"К сожалению, мужчина 1972 г.р., получивший ранения в посёлке Короленко по ул. Чкалова, 39, погиб", — написал он в телеграм-канале.
Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), утром в течение получаса ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов "натовского" калибра — 155 мм.
Накануне ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район. Один из очевидцев отметил, что прилёт был "прям на полицию". Также под обстрел попали гостиница Central и администрация главы ДНР. Удары наносились ракетами РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибло четыре человека.