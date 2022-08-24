В Госдуме предложили лишать гражданства за критику России ради получения визы

В нынешних условиях международной обстановки имеет смысл лишать гражданства тех, кто поддерживает западную критику России для получения визы. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя вице-премьера Андрея Белоусова.

По словам парламентария, в последнее время в СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о подготовке западными странами поправок в миграционное законодательство. Главным условием для получения визы планируют сделать запись или декларацию на бумаге в посольстве с обязательным осуждением российской спецоперации на Украине и признанием нелегитимности властей РФ.