В Госдуме предложили лишать гражданства за критику России ради получения визы
Депутат Сухарев предложил лишать гражданства за критику РФ ради получения визы
В нынешних условиях международной обстановки имеет смысл лишать гражданства тех, кто поддерживает западную критику России для получения визы. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя вице-премьера Андрея Белоусова.
По словам парламентария, в последнее время в СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о подготовке западными странами поправок в миграционное законодательство. Главным условием для получения визы планируют сделать запись или декларацию на бумаге в посольстве с обязательным осуждением российской спецоперации на Украине и признанием нелегитимности властей РФ.
"В целях защиты интересов Российской Федерации в текущих условиях международной обстановки прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства и (или) ограничения (запрета) на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы согласятся пройти данную процедуру", — указывается в письме.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Например, финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь Германия выступила против таких мер. В Швеции солидарны с немцами. Как сообщила представитель ЕК Дана Спинант, главы МИД 27 стран Евросоюза обсудят 30 августа вопрос о выдаче виз россиянам.
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