Климкин рассказал, как Запад может попытаться украсть активы России
Климкин: США упростят отъём активов России, признав её "спонсором терроризма"
Соединённые Штаты и другие страны Запада могут признать Россию "страной – спонсором терроризма" ради отъёма её замороженных активов. О такой гипотетической схеме рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
В эфире телеканала "Общественное" он пояснил, что для отъёма активов России и передачи их Киеву необходимы решения судов. Если Москва будет признана "спонсором терроризма", её имущество будет объявлено криминальным, что упростит задачу Запада.
"Если есть решение, что "страна-террорист", представьте, насколько будет проще принимать решение национальным судам <…> по тем активам, которые заморожены в США, — решения американских судов, голландских, соответственно, немецких", — сказал экс-глава МИД Украины.
Он пошёл дальше и порассуждал, что будет, если Россию "страной-террористом" признает каждая западная страна. Это "в десятки раз" упростит Киеву и его союзникам задачу украсть активы Москвы, отметил Климкин. Он назвал это "санкционным ядерным оружием".
Лайф напоминает, что Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию спонсором терроризма. В противном случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.
Соцсети / Pavlo Klimkin