Климкин рассказал, как Запад может попытаться украсть активы России

Соединённые Штаты и другие страны Запада могут признать Россию "страной – спонсором терроризма" ради отъёма её замороженных активов. О такой гипотетической схеме рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

В эфире телеканала "Общественное" он пояснил, что для отъёма активов России и передачи их Киеву необходимы решения судов. Если Москва будет признана "спонсором терроризма", её имущество будет объявлено криминальным, что упростит задачу Запада.

"Если есть решение, что "страна-террорист", представьте, насколько будет проще принимать решение национальным судам <…> по тем активам, которые заморожены в США, — решения американских судов, голландских, соответственно, немецких", — сказал экс-глава МИД Украины.