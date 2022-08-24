Польша отказалась поставлять нефть в Германию

Власти Польши решили, что не будут отправлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт. Эти поставки нужны для замены импорта из России по трубопроводу "Дружба", пишет газета Financial Times со ссылкой на свой источник на предприятии.

По данным издания, на заводе изучают возможность поставок нефти через польский порт Гданьск. Варшава же недовольна тем, что 54% акций предприятия относятся к "Роснефти".

"Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет "Роснефть". Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого", — рассказал сотрудник предприятия.

Там рассчитывают на то, что ситуация изменится, когда появится возможность заменить нефть из России на казахстанскую.