Ройзман назвал статью, по которой на него завели дело
Ройзман подтвердил, что стал фигурантом дела по статье о дискредитации ВС РФ
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подтвердил, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.
"Статья 280.3 УК РФ. Дело [возбуждено] в Москве", — пояснил Ройзман журналистам из окна своей квартиры.
По месту его жительства проводятся обыски. Также следственные действия идут в частном музее Невьянской иконы и в офисах Фонда Ройзмана. Это подтвердила ТАСС помощница политика Лейла Гусейнова.
В этом году суд трижды штрафовал Ройзмана по административной статье о дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП) из-за его публикаций в соцсетях.
Как сообщал Лайф, Ройзман был задержан сегодня утром. Силовики пришли с ордером к нему домой. Статья 280.3 УК РФ касается "публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". Минимальное наказание по ней — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы на срок до пяти лет.
ТАСС / Донат Сорокин