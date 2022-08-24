Ройзман назвал статью, по которой на него завели дело

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подтвердил, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

"Статья 280.3 УК РФ. Дело [возбуждено] в Москве", — пояснил Ройзман журналистам из окна своей квартиры.

По месту его жительства проводятся обыски. Также следственные действия идут в частном музее Невьянской иконы и в офисах Фонда Ройзмана. Это подтвердила ТАСС помощница политика Лейла Гусейнова.

В этом году суд трижды штрафовал Ройзмана по административной статье о дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП) из-за его публикаций в соцсетях.