Из-за суицида норильского серийного душителя возбуждено дело о халатности
В Красноярске возбуждено уголовное дело о халатности из-за суицида подозреваемого в совершении тяжких преступлений. Речь о норильском серийном душителе, который пытался изнасиловать двух женщин, был задержан, но наложил на себя руки во время допроса.
"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников ОМВД России по городу Норильску в связи с гибелью подозреваемого в совершении тяжких преступлений (ч. 2 ст. 293 УК РФ).", — сообщает ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Как рассказывал Лайф, душитель покончил с собой в Норильске 22 августа. Он сделал это в местном следственном управлении.
А ранее он за один день предпринял сразу две попытки совершить изнаcилование. В первый раз набросился на женщину и стал душить, но не смог довести дело до конца из-за внезапно появившихся свидетелей. Чуть позже неадекват накинулся со спины на другую жертву. Его снова спугнули. По обоим эпизодам были возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на изнасилование".
СК РФ