Из-за суицида норильского серийного душителя возбуждено дело о халатности

В Красноярске возбуждено уголовное дело о халатности из-за суицида подозреваемого в совершении тяжких преступлений. Речь о норильском серийном душителе, который пытался изнасиловать двух женщин, был задержан, но наложил на себя руки во время допроса.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников ОМВД России по городу Норильску в связи с гибелью подозреваемого в совершении тяжких преступлений (ч. 2 ст. 293 УК РФ).", — сообщает ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как рассказывал Лайф, душитель покончил с собой в Норильске 22 августа. Он сделал это в местном следственном управлении.