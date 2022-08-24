Минобороны показало, кто оберегает вертолётчиков при боевых вылетах
Минобороны РФ показало боевую работу экипажей Ми-28 и групп огневой поддержки
Во время боевых вылетов многоцелевых ударных вертолётов Ми-28 при проведении военной "Операции Z" их могут сопровождать группы огневой поддержки. Вооружённые стрелковым оружием бойцы следуют за "Ночным охотником" на многоцелевом вертолёте.
Боевая работа экипажей Ми-28 и групп огневой поддержки. Видео © Минобороны РФ
Пока Ми-28 наносит удары по позициям Вооружённых сил Украины, группа огневой поддержки следит за происходящим на земле. Она может как вести огонь с вертолёта, так и вступать в бой, если ударная машина окажется сбита.
"Спускаемся, десантируемся, выдвигаемся спасать лётчиков. Есть спасатели, медики — на случай, если какие-то травмы, если ранения. Мы выполняем полностью прикрытие. В случае контакта какого-то мы должны отработать собственными силами: один пулемётчик и остальные все автоматчики", — рассказал боец из группы огневой поддержки на видео, которое публикует Минобороны РФ.
Как он отметил, на земле именно эта группа отвечает за лётчика. Бойцы в ходе вылета "всё время на боевом взводе".
"Их (лётчиков. — Прим. Лайфа) нужно беречь, потому что техника ремонтируется, восстанавливается, а кадры, которые прошли обучение, — они намного важнее. Тем более что опыта у них сейчас много", — отметил военнослужащий.
Он также рассказал, что иногда видно, как на земле "машут руками целые семьи, бабушки крестят". Боец отметил, что, "наверное, правильное дело делаем, если люди нас поддерживают".
Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ показало кадры работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", которые используются для уничтожения укреплённых долговременных позиций ВСУ и нацбатальонов.
Минобороны РФ