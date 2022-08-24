Во время боевых вылетов многоцелевых ударных вертолётов Ми-28 при проведении военной "Операции Z" их могут сопровождать группы огневой поддержки. Вооружённые стрелковым оружием бойцы следуют за "Ночным охотником" на многоцелевом вертолёте.

Боевая работа экипажей Ми-28 и групп огневой поддержки. Видео © Минобороны РФ

Пока Ми-28 наносит удары по позициям Вооружённых сил Украины, группа огневой поддержки следит за происходящим на земле. Она может как вести огонь с вертолёта, так и вступать в бой, если ударная машина окажется сбита.

"Спускаемся, десантируемся, выдвигаемся спасать лётчиков. Есть спасатели, медики — на случай, если какие-то травмы, если ранения. Мы выполняем полностью прикрытие. В случае контакта какого-то мы должны отработать собственными силами: один пулемётчик и остальные все автоматчики", — рассказал боец из группы огневой поддержки на видео, которое публикует Минобороны РФ.

Как он отметил, на земле именно эта группа отвечает за лётчика. Бойцы в ходе вылета "всё время на боевом взводе".

"Их (лётчиков. — Прим. Лайфа) нужно беречь, потому что техника ремонтируется, восстанавливается, а кадры, которые прошли обучение, — они намного важнее. Тем более что опыта у них сейчас много", — отметил военнослужащий.

Он также рассказал, что иногда видно, как на земле "машут руками целые семьи, бабушки крестят". Боец отметил, что, "наверное, правильное дело делаем, если люди нас поддерживают".