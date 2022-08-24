Пентагон заявил об ударе в Сирии по связанным с Ираном объектам
Армия США нанесла в сирийской провинции Дейр-эз-Зор удары по объектам "групп, связанных" с иранским Корпусом стражей исламской революции. Об этом сообщили в Пентагоне.
"По указанию президента Байдена ВС США нанесли сегодня (23 августа. — Прим. Лайфа) высокоточные удары в сирийском Дейр-эз-Зоре", — говорится в заявлении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.
Уточняется, что удары нанесены "по объектам инфраструктуры, используемым группировками, связанными с КСИР".
Как сообщал Лайф, ранее в Кремле отметили существенную разницу в положении военных России и США в Сирии. Контингент ВС РФ находится там, в отличие от американцев, по приглашению официальных властей страны.