Пентагон заявил об ударе в Сирии по связанным с Ираном объектам

Армия США нанесла в сирийской провинции Дейр-эз-Зор удары по объектам "групп, связанных" с иранским Корпусом стражей исламской революции. Об этом сообщили в Пентагоне.

"По указанию президента Байдена ВС США нанесли сегодня (23 августа. — Прим. Лайфа) высокоточные удары в сирийском Дейр-эз-Зоре", — говорится в заявлении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

Уточняется, что удары нанесены "по объектам инфраструктуры, используемым группировками, связанными с КСИР".