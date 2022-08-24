Никакого ослабления НАТО не происходит. Воспринимать ресурсы альянса нужно серьёзно, не зацикливаясь пусть и на приятных, но частных мнениях. Об этом заявил журналист, военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Так он прокомментировал слова бывшего разведчика США Скотта Риттера о демилитаризации НАТО.

"Данное заявление не более чем частное мнение. Это не более чем бла-бла-бла. Поэтому как Запад помогал Украине, так и будет помогать — в пределах своих возможностей. В данном случае мы должны серьёзно оценивать своего противника. НАТО — это военный противник Российской Федерации. Относиться к нему надо серьёзно, оценивать его тоже надо серьёзно", — заявил Коротченко в интервью телеканалу "360".

Он отметил, что процесс отправки вооружения на Украину продолжается, исходя из тех возможностей и тех целей, которые ставит перед собой Запад. Весь состав натовского оружия не будет отправлен: его там некому осваивать. Сам альянс, по словам военного эксперта, воевать с Россией не будет, а украинская армия не готова получать вооружение в полном объёме. Именно поэтому, по мнению обозревателя, сейчас идёт подготовка киевских военнослужащих, в частности в Великобритании, и этот процесс долгий. Он призвал относиться серьёзно к этому ради победы.

"То, что кто-то "ездит по ушам", делает приятные заявления, — это не более чем заявления... Я категорически против таких, в стиле отставных политработников, залихватских заявлений... Это будет сложная, большая геополитическая операция, в которой мы рассчитываем, что одержим победу, а Запад проиграет. Украинский режим падёт", — резюмировал Коротченко.