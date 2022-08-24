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24 августа, 01:56

Помог только вертолёт: Двух бабушек на Сахалине искали несколько дней

В Сахалинской области были развёрнуты масштабные поиски двух пенсионерок

Двух пенсионерок, отправившихся за ягодой клоповкой в лес у горы Вайда в Сахалинской области, искали несколько дней. Одна из них — жительница Смирных, другая приехала из Приморского края. Бабушки отправились за дикоросами на чёрном автомобиле марки Toyota. Сначала нашли его — в 80 км от Смирных.

Вышли из дома бабушки 20 августа, а потерялись 22-ого. За несколько дней в поисках были задействовано более 50 человек: сотрудники полиции и МЧС, волонтёры и местные жители. Сегодня к числу добровольцев присоединился добровольческий отряд "Сова" из Южно-Сахалинска. Поиски также были затруднены погодными условиями. Как сообщает портал Sakh.online, в Смирныховском районе несколько дней стояла пасмурная погода и лил сильный дождь, вертолёты не могли подняться в воздух. Сегодня с утра это стало возможным, и пенсионерок нашли.

"Потерявшихся женщин на горе Вайда нашли, подняли на вертолёт, доставляют в Смирных. В медицинской помощи не нуждаются",рассказали в местном агентство по делам ГО и ЧС.

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Ранее Лайф писал, что заблудившаяся в лесу петербурженка съела поганку, чтобы не умереть от голода, но умерла от отравления. Это один из самых опасных грибов, он вызывает тяжелейшие поражения печени.

Обложка ©

ГУ МЧС России по Сахалинской области

Арина Родионова

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