Ройзмана задержали по статье о дискредитации армии

В Екатеринбурге задержан бывший мэр города Евгений Ройзман. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". Об этом сообщает Mash.

Подтверждает это и ТАСС. Источник агентства сообщил, что "Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики". Он также рассказал, что "возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении Российской армии".

Минимальное наказание по этой статье — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы на срок до пяти лет.