Если из-за военной помощи США конфликт на Украине затянется, она рискует лишиться левобережья Днепра и всего юга. Такой прогноз на страницах журнала American Conservative дал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Он прокомментировал открытое письмо двадцати известных американцев, в котором они заявили, что "США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно". Макгрегор пишет, что увеличение поставок вооружений, наоборот, приведёт к эскалации конфликта. И сейчас, по его мнению, решающая стадия боевых действий.

"Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведёт Украину к потере выхода к морю и превращению в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей", — отметил Макгрегор.

Он считает, что чем дольше будет конфликт, тем более непоправимым окажется ущерб Украине, и это результат "ошибочной политики" американских властей. Автор статьи уточняет, что она зародилась ещё в 1990-х при Билле Клинтоне. Тогда началась политическая изоляция России от Европы, что стало основой союза Москвы и Пекина.