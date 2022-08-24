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Регион
Опубликовано 24 августа 2022, 01:22
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В США спрогнозировали, что останется от Украины

Полковник Макгрегор: Украина из-за США может лишиться левобережья Днепра и всего юга

Если из-за военной помощи США конфликт на Украине затянется, она рискует лишиться левобережья Днепра и всего юга. Такой прогноз на страницах журнала American Conservative дал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Он прокомментировал открытое письмо двадцати известных американцев, в котором они заявили, что "США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно". Макгрегор пишет, что увеличение поставок вооружений, наоборот, приведёт к эскалации конфликта. И сейчас, по его мнению, решающая стадия боевых действий.

"Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведёт Украину к потере выхода к морю и превращению в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей", — отметил Макгрегор.

Он считает, что чем дольше будет конфликт, тем более непоправимым окажется ущерб Украине, и это результат "ошибочной политики" американских властей. Автор статьи уточняет, что она зародилась ещё в 1990-х при Билле Клинтоне. Тогда началась политическая изоляция России от Европы, что стало основой союза Москвы и Пекина.

Министр обороны Украины назвал "одну из главных угроз"
Министр обороны Украины назвал "одну из главных угроз"

Как рассказывал Лайф, ранее британская газета узнала, что дипломаты королевства направлены в страны Евросоюза с заданием убедить их политиков не сокращать объёмы военной и финансовой помощи Украине на фоне внутренних экономических проблем.

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Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев
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