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24 августа, 00:44

Стала известна судьба "первого российского электрокара" Zetta

Разработчик российского электрокара Zetta заверил, что проект не закрыт

<p>Проект электромобиля Zetta. Фото © Пресс-служба Минпромторга РФ</p>

Проект электромобиля Zetta. Фото © Пресс-служба Минпромторга РФ

Проект по созданию российского электромобиля Zetta не закрыт. В этом заверил соучредитель, директор по развитию проекта "Зетта" Денис Щуровский. Он уточнил, что компания-производитель испытывает проблемы с финансированием и поиском венчурных инвесторов.

"Нет, мы не закрыты, мы немножко подзаморозились из-за [недостатка] инвестиций. Там вот проблемы с 2020 года разного характера: сначала CoViD, теперь вот другие проблемы. Но никто ничего не закрывал, работаем. <….> У нас всё готово, только финансирования не хватает. Можем запуститься в течение года [при наличии финансирования]", — сообщил ТАСС Щуровский.

Он добавил, что сейчас поддержку проекта осуществляет Минпромторг. Щуровский отметил, что выпуску электрокаров подходит только венчурное финансирование, но оно в России "не сильно развито". Ранее компания находила потенциальных инвесторов в Швейцарии, Португалии и других странах, теперь же всё взаимодействие с зарубежными фирмами прекращено. Собеседник агентства уточнил при этом, что большинство деталей электромобиля отечественные.

Планировалось, что Zetta станет первым российским серийным электромобилем с производством в Тольятти. Это компактный трёхдверный автомобиль с электроприводом, максимальная скорость — 120 км/ч. Проблемы с финансированием начались ещё с приходом пандемии и введением соответствующих ограничений.

"Мы с 2020 года начали хромать, насколько знаете, у нас там были и задержки по заработным платам, и так далее, но мы сейчас всё выровняли, сейчас таких ситуаций нет", — заявил Щуровский.

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Как рассказывал Лайф, проект Zetta был представлен в 2019 году. Предполагалось, что машина будет стоить всего от 450 тысяч рублей. Тогда были смелые планы по занятию отечественного рынка и выходу на зарубежные. Серийное производство планировали запустить уже в начале 2020 года.

Арина Родионова

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