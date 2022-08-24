Жителей европейской части России предупредили об аномальной погоде

Практически повсеместно на европейской части России с 24 по 28 августа ожидается аномальная жара. Столбики термометров поднимутся на 6–10 градусов выше нормы. В некоторых регионах температура достигнет 34–38 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Росгидромет прогнозирует аномалии, температуру выше нормы на 7–10 градусов на большей части Северо-Западного федерального округа с 24 по 28 августа, в Коми и Калининградской области этот период будет чуть короче, до 27 августа. Температура будет достигать 27–32 градусов тепла. В Центральном федеральном округе повсеместно температура будет выше нормы на 6–10 градусов, прогнозируется 28–33 градусов тепла. Очень жаркая погода для конца августа, конечно", — рассказал ТАСС Вильфанд.

На юге Центрального федерального округа температура в ближайшие пять дней будет достигать 34 градусов тепла. В Поволжском федеральном округе воздух прогреется выше климатической нормы на 6–9 градусов с 24 по 26 августа, в Саратовской области — до 28 августа. В Южном федеральном округе особенно жарко будет в Сочи и Туапсинском районе, где градусники покажут 37–38 градусов выше ноля.

В самые ближайшие дни с жарой столкнутся регионы Уральского федерального округа. В Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, на юге Свердловской, Курганской областей температура будет выше нормы на 6–9 градусов. Там днём ожидается до 27–30 градусов тепла.