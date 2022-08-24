Выполнять требование президента Украины Владимира Зеленского по выводу российских военных с территории Запорожской АЭС никто не будет. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир", — приводит РИА "Новости" слова Рогова.

По его мнению, отдавать властям Украины АЭС, "по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырёх месяцев, равносильно самоубийству". Соответственно, "такое решение не будет принято".

Рогов напомнил, что атомную станцию сейчас от обстрелов со стороны Украины защищают российские системы противовоздушной обороны.

"Зеленский — это обанкротившийся мошенник, заливающий землю кровью простых людей и зарабатывающий на этом. Россия — это суверенное государство, и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов", — сказал член Запорожской ВГА.