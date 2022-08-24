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23 августа, 23:23

Капюшон вместо фаты: Джей Ло раскрыла тайны своих подвенечных платьев

Дженнифер Лопес раскрыла тайны подвенечного платья

Дженнифер Лопес-Аффлек во время венчания с Беном в минувшие выходные надевала не одно, а три подвенечных платья. Такие тайны знаменитость раскрыла для подписчиков портала On The JLo. Также стало известно имя автора этих белых творений. Каждое из них — кутюрный кастомизированный вариант "только для дивы" от Ralph Lauren.

  • Подвенечные платья Джей Ло. Фото © On The JLo.
    Подвенечные платья Джей Ло. Фото © On The JLo.
  • Подвенечные платья Джей Ло. Фото © On The JLo.
    Подвенечные платья Джей Ло. Фото © On The JLo.
  • Подвенечные платья Джей Ло. Фото © On The JLo.
    Подвенечные платья Джей Ло. Фото © On The JLo.

Подвенечные платья Джей Ло. Фото © On The JLo.

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В мини-коллекции подвенечных платьев звезды поклонники рассмотрели одну изысканную и очень оригинальную находку дизайнера. Официальное подвенечное платье дивы было украшено прозрачным капюшоном-вуалью, который заменял ей фату. Шикарные эскизы модельера Лопес сопроводила и фотографиями уже воплощённых в реальность образов невесты года.

Обнажённая Лопес прикрылась одеялом и показала фото и видео со свадьбы с Аффлеком

Обнажённая Лопес прикрылась одеялом и показала фото и видео со свадьбы с Аффлеком

Ранее Лайф показывал первые фото с роскошной "белой" свадьбы Джей Ло и Бена Аффлека. Все гости, включая друга Аффлека — актёра Мэтта Деймона — с женой, были одеты в белое, чтобы не нарушать стилистику праздника, выполненную в светлых оттенках и цветочных композициях.

Напомним, свадьбу Аффлек и Лопес сыграли в Лас-Вегасе в середине июля после второй помолвки. Первая состоялась в начале нулевых. Свадьба должна была пройти в сентябре 2003 года, но церемонию отменили. В январе 2004 года Бен и Джей разорвали отношения. А летом 2021 года, после того как певица рассталась с американским бейсболистом Алексом Родригесом, влюблённые воссоединились.

Обложка ©

On The JLo

Арина Родионова

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