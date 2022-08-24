Капюшон вместо фаты: Джей Ло раскрыла тайны своих подвенечных платьев

Дженнифер Лопес-Аффлек во время венчания с Беном в минувшие выходные надевала не одно, а три подвенечных платья. Такие тайны знаменитость раскрыла для подписчиков портала On The JLo. Также стало известно имя автора этих белых творений. Каждое из них — кутюрный кастомизированный вариант "только для дивы" от Ralph Lauren.







В мини-коллекции подвенечных платьев звезды поклонники рассмотрели одну изысканную и очень оригинальную находку дизайнера. Официальное подвенечное платье дивы было украшено прозрачным капюшоном-вуалью, который заменял ей фату. Шикарные эскизы модельера Лопес сопроводила и фотографиями уже воплощённых в реальность образов невесты года.

Ранее Лайф показывал первые фото с роскошной "белой" свадьбы Джей Ло и Бена Аффлека. Все гости, включая друга Аффлека — актёра Мэтта Деймона — с женой, были одеты в белое, чтобы не нарушать стилистику праздника, выполненную в светлых оттенках и цветочных композициях.