"Чей Крым?": В Литве придумали новый повод не впускать россиян в Прибалтику

Глава Министерства иностранных дел Латвии Габриэлюс Ландсбергис предложил спрашивать у россиян на границе, признают ли они Крым российским и поддерживают ли военную спецоперацию на Украине. Главный латвийский дипломат считает, что положительно отвечающих на такие вопросы граждан РФ не следует впускать в его страну.

"Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности", — приводит портал "Делфи" слова Ландсбергиса.

Он полагает, что прибалтийские пограничники имеют полное право задавать такие вопросы россиянам. По словам дипломата, Литва может в одностороннем порядке применить такое правило, но если её поддержат и другие, как минимум в регионе, то это будет эффективнее.