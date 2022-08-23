Литва не исключила регионального запрета на въезд россиян в ЕС
Глава МИД Литвы Ландсбергис допустил региональный запрет на въезд россиян в Евросоюз
Литва намерена полностью запретить въезд россиян в страны Европейского союза, но допускает и ограничение на их посещение в ряд государств объединения. Об этом заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.
"В первую очередь мы будем стремиться к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. <…> Если его не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и потенциально Финляндию", — приводит слова министра агентство BNS.
Ранее Лайф писал, что финские визовые центры уже с 1 сентября намерены в два раза сократить приём заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам. В МИД РФ предупредили о последующей реакции на подобные решения Хельсинки и ЕС.
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