Литва не исключила регионального запрета на въезд россиян в ЕС

Литва намерена полностью запретить въезд россиян в страны Европейского союза, но допускает и ограничение на их посещение в ряд государств объединения. Об этом заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.

"В первую очередь мы будем стремиться к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. <…> Если его не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и потенциально Финляндию", — приводит слова министра агентство BNS.