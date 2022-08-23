Власти Финляндии решили замедлить процедуру выдачи виз россиянам

Власти Финляндии приняли решение замедлить процедуру выдачи туристических виз гражданам России в дополнение к уже принятым мерам. Об этом на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки сообщила премьер-министр республики Санна Марин.

"Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше. Поток туристов — это проблема, которую необходимо решить", — сказала она.