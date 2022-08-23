Власти Финляндии решили замедлить процедуру выдачи виз россиянам
Власти Финляндии приняли решение замедлить процедуру выдачи туристических виз гражданам России в дополнение к уже принятым мерам. Об этом на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки сообщила премьер-министр республики Санна Марин.
"Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше. Поток туристов — это проблема, которую необходимо решить", — сказала она.
Ранее Лайф рассказывал, что шведский министр высказался против полного запрета выдачи виз россиянам. Он заявил, что санкции должны ударить по политической и экономической элите России, а не по рядовым гражданам.
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