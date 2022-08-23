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23 августа, 10:44

Власти Финляндии решили замедлить процедуру выдачи виз россиянам

Власти Финляндии приняли решение замедлить процедуру выдачи туристических виз гражданам России в дополнение к уже принятым мерам. Об этом на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки сообщила премьер-министр республики Санна Марин.

"Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше. Поток туристов — это проблема, которую необходимо решить", — сказала она.

Финляндия отключилась от российской ЛЭП

Финляндия отключилась от российской ЛЭП

Ранее Лайф рассказывал, что шведский министр высказался против полного запрета выдачи виз россиянам. Он заявил, что санкции должны ударить по политической и экономической элите России, а не по рядовым гражданам.

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Shutterstock

Григорий Воронцов

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