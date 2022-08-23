В Петербурге горе-грабители через дыру в стене вынесли из банка провода, но оставили трусы

В Санкт-Петербурге неизвестные ограбили банк, однако смогли вынести из него только видеорегистратор и провода из серверной. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Проникли взломщики в помещение через идеально круглую дыру диаметром 50 сантиметров в кирпичной стене. При этом они оставили вскрытыми потолочные плиты и щитки для отключения сигнализации. Но больше всего вопросов у полицейских возникло из-за найденных на месте преступления синих мужских трусов. Как и почему они там оказались, неизвестно.

Также преступники оставили в помещении банка штаны, мусорный пакет, несколько ломов и доски. По одной из версий следователей, горе-грабители не смогли воплотить гениальный план в жизнь, поскольку их кто-то спугнул.













