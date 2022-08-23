Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит самолёт Су-27 в районе города Барвенково Харьковской области", — сказал он.
По словам генерал-лейтенанта, российские средства ПВО также сбили шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в ДНР.
Ранее стало известно, что два человека погибли в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Очевидцы опубликовали кадры с последствиями действий украинских силовиков. На них видно, что снаряды попали в машины, осколки разлетелись по улицам.
ТАСС / Гавриил Григоров