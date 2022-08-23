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23 августа, 10:27

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит самолёт Су-27 в районе города Барвенково Харьковской области", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, российские средства ПВО также сбили шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в ДНР.

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Ранее стало известно, что два человека погибли в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Очевидцы опубликовали кадры с последствиями действий украинских силовиков. На них видно, что снаряды попали в машины, осколки разлетелись по улицам.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Светлана Оперук

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