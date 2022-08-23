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Опубликовано 23 августа 2022, 10:20

МО: ВС РФ уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Харьковом

Вооружённые силы РФ в районе населённого пункта Рогань Харьковской области уничтожили радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, уничтожена радиолокационная станция (РЛС) ВСУ в районе Николаева, также за сутки была ликвидирована украинская самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М1", добавили в министерстве.

"Уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населённого пункта Горняк Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей в районе населённого пункта Дымовское Николаевской области", — сообщил генерал-лейтенант.

Союзные войска вышли к административной границе Николаевской области
Союзные войска вышли к административной границе Николаевской области

Ранее в министерстве сообщили, что российские военные подавили три украинских взвода РСЗО "Град". Там добавили, что ВС РФ также подавили две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области.

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Ирина Фальке
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