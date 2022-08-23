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Опубликовано 23 августа 2022, 10:13
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ВС РФ завершают освобождение Марьинки и продолжают окружение группировки ВСУ в Авдеевке

Вооружённые силы России завершают освобождение населённого пункта Марьинка и продолжают окружение группировки ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Завершается освобождение населённого пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск. Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки", отметил он.

Также, по словам Конашенкова, в районе Артёмовска союзные силы вплотную продвинулись к населённому пункту Зайцево, являющемуся важным узлом обороны города.

ВС РФ нанесли значительные потери двум бригадам ВСУ в районе Андреевки
ВС РФ нанесли значительные потери двум бригадам ВСУ в районе Андреевки

А ранее стало известно, что союзные войска в ходе спецоперации освободили населённый пункт Комсомольское и вышли к административной границе Николаевской области.

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ТАСС / Гердо Владимир

Александра Вишнякова
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