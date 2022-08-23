ВС РФ завершают освобождение Марьинки и продолжают окружение группировки ВСУ в Авдеевке

Вооружённые силы России завершают освобождение населённого пункта Марьинка и продолжают окружение группировки ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Завершается освобождение населённого пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск. Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки", — отметил он.

Также, по словам Конашенкова, в районе Артёмовска союзные силы вплотную продвинулись к населённому пункту Зайцево, являющемуся важным узлом обороны города.