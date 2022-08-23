Российские военные подавили три украинских взвода РСЗО "Град"

Российские военные в ходе спецоперации в Незалежной подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом заявили в Минобороны РФ.

"В ходе контрбатарейной борьбы подавлены три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что ВС РФ также подавили две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области.