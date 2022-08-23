Российские военные подавили три украинских взвода РСЗО "Град"
Российские военные в ходе спецоперации в Незалежной подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом заявили в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы подавлены три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что ВС РФ также подавили две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области.
Ранее Лайф писал, что российские военные поразили два украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР. Более того, бойцы ВС РФ ликвидировали два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Коробочкино и Чугуев в Харьковской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ