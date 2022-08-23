Житель Керчи во время пьянки с друзьями предупредил силовиков об "атаке" на Крымский мост
Житель Керчи предупредил спецслужбы о возможной атаке на Крымский мост, сообщив о готовящемся нападении по телефону. Об этом пишет SHOT.
50-летний Роман находился с приятелями в районе местного овощного рынка. Мужчины выпивали и обсуждали текущую обстановку в регионе, в том числе и регулярные угрозы Киева о возможном ударе по Крымскому мосту. В какой-то момент керчанин сорвался с места и побежал к охранникам рынка. Роман заявил, что ему срочно надо позвонить, и попросил у них телефон, чтобы предупредить силовиков о возможной диверсии.
"Взорвут эшелон, будьте начеку", — сообщил он.
Откуда у крымчанина появилась такая информация, он не объяснил, но сказал, что просто хотел предупредить. Сейчас подробности у жителя Керчи выясняет полиция.
Ранее Лайф сообщал, что 18 августа в Керчи сработала система противовоздушной обороны. Советник главы Крыма Олег Крючков заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. Позднее сообщалось, что движение по Крымскому мосту продолжилось в штатном режиме.
ТАСС / Сергей Мальгавко