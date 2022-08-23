ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 августа 2022, 09:58
20166

Житель Керчи во время пьянки с друзьями предупредил силовиков об "атаке" на Крымский мост

Житель Керчи предупредил спецслужбы о возможной атаке на Крымский мост, сообщив о готовящемся нападении по телефону. Об этом пишет SHOT.

50-летний Роман находился с приятелями в районе местного овощного рынка. Мужчины выпивали и обсуждали текущую обстановку в регионе, в том числе и регулярные угрозы Киева о возможном ударе по Крымскому мосту. В какой-то момент керчанин сорвался с места и побежал к охранникам рынка. Роман заявил, что ему срочно надо позвонить, и попросил у них телефон, чтобы предупредить силовиков о возможной диверсии.

"Взорвут эшелон, будьте начеку", — сообщил он.

Откуда у крымчанина появилась такая информация, он не объяснил, но сказал, что просто хотел предупредить. Сейчас подробности у жителя Керчи выясняет полиция.

Власти Севастополя рассказали, что за взрывы были у аэродрома Бельбек
Власти Севастополя рассказали, что за взрывы были у аэродрома Бельбек

Ранее Лайф сообщал, что 18 августа в Керчи сработала система противовоздушной обороны. Советник главы Крыма Олег Крючков заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. Позднее сообщалось, что движение по Крымскому мосту продолжилось в штатном режиме.

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar