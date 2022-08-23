Врач-невролог из Якутии провела медосмотр сразу у 20 пациентов

Врач-невролог из ГКБ № 3 в Якутске Марианна Исакова решила пригласить на приём сразу 20 пациентов. Необычный осмотр засняли на видео, ролик уже увидели в местном Минздраве. По данным Sakha Life, в министерстве пообещали "взять способ на вооружение" и провести проверку.

Врач-невролог пригласила на приём в кабинет 20 пациентов. Видео © Telegram / 14 News

Нескольких пациентов, которые столпились у Исаковой в кабинете, медик попросила вытянуть руки в стороны, а затем вперёд и перешла к упражнению "дотянитесь пальцем до носа".

После того как видео с уникальным медосмотром разошлось по соцсетям, Якутская городская больница также сообщила о проведении служебного расследования. По результатам будут приняты соответствующие меры.