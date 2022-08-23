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23 августа, 09:56

Стремоусов опроверг Лайфу информацию об убийстве чиновника херсонской администрации

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг Лайфу появившуюся в украинских пабликах информацию об убийстве замначальника Департамента внутренней политики администрации региона Игоря Телегина. Нападение на чиновника действительно случилось, однако 58-летний Телегин получил лишь лёгкие ранения.

По словам Стремоусова, сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Как уточняет SHOT, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами — металлическими шариками от подшипников. Его мощность составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте, а взрывали СВУ дистанционно.

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Ранее Лайф рассказывал, как мэра Мариуполя пытались убить с помощью заложенного в зоопарке СВУ. Сейчас правоохранители продолжают выяснять личности преступников.

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VK / Администрация Херсонской области

Артур Лапсаков

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