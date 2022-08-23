Стремоусов опроверг Лайфу информацию об убийстве чиновника херсонской администрации

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг Лайфу появившуюся в украинских пабликах информацию об убийстве замначальника Департамента внутренней политики администрации региона Игоря Телегина. Нападение на чиновника действительно случилось, однако 58-летний Телегин получил лишь лёгкие ранения.

По словам Стремоусова, сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.