Стремоусов опроверг Лайфу информацию об убийстве чиновника херсонской администрации
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг Лайфу появившуюся в украинских пабликах информацию об убийстве замначальника Департамента внутренней политики администрации региона Игоря Телегина. Нападение на чиновника действительно случилось, однако 58-летний Телегин получил лишь лёгкие ранения.
По словам Стремоусова, сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Как уточняет SHOT, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами — металлическими шариками от подшипников. Его мощность составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте, а взрывали СВУ дистанционно.
Ранее Лайф рассказывал, как мэра Мариуполя пытались убить с помощью заложенного в зоопарке СВУ. Сейчас правоохранители продолжают выяснять личности преступников.