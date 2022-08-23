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23 августа, 09:53

ВСУ обстреляли здание администрации Пушилина в центре Донецка

<p>Последствия обстрела здания администрации Пушилина в центре Донецка. Фото © <a href="https://t.me/DonetskNewsAgency/5506" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Донецкое агентство новостей</a></p>

Последствия обстрела здания администрации Пушилина в центре Донецка. Фото © Донецкое агентство новостей

Здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина подверглось прямому обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Донбассе".

ВСУ обстреляли здание администрации Пушилина в центре Донецка. Видео © Телеграм-канал "Mash на Донбассе"

"На бульваре Пушкина — попадание в администрацию главы республики. Выбиты стёкла на входе, повреждено несколько этажей, в здании пожар. На месте работает МЧС", — говорится в сообщении.

В момент обстрела главы ДНР в здании не было.

Последствия обстрела здания администрации Пушилина в центре Донецка. Фото © Донецкое агентство новостей

Последствия обстрела здания администрации Пушилина в центре Донецка. Фото © Донецкое агентство новостей

Последствия обстрела здания администрации Пушилина в центре Донецка. Фото © Донецкое агентство новостей

Последствия обстрела здания администрации Пушилина в центре Донецка. Фото © Донецкое агентство новостей

Напомним, ВСУ днём 23 августа нанесли удары по центру Донецка. Под удар помимо здания администрации попали гостиница Central и жилые дома. По данным мэра города Алексея Кулемзина, на текущий момент зафиксирован прилёт 12 снарядов калибра 155 миллиметров. В результате погибли два мирных жителя.

Александра Вишнякова

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