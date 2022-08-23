Здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина подверглось прямому обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Донбассе".

ВСУ обстреляли здание администрации Пушилина в центре Донецка. Видео © Телеграм-канал "Mash на Донбассе"

"На бульваре Пушкина — попадание в администрацию главы республики. Выбиты стёкла на входе, повреждено несколько этажей, в здании пожар. На месте работает МЧС", — говорится в сообщении.

В момент обстрела главы ДНР в здании не было.

Последствия обстрела здания администрации Пушилина в центре Донецка. Фото © Донецкое агентство новостей

Последствия обстрела здания администрации Пушилина в центре Донецка. Фото © Донецкое агентство новостей