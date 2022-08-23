ВСУ обстреляли здание администрации Пушилина в центре Донецка
Последствия обстрела здания администрации Пушилина в центре Донецка. Фото © Донецкое агентство новостей
Здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина подверглось прямому обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Донбассе".
ВСУ обстреляли здание администрации Пушилина в центре Донецка. Видео © Телеграм-канал "Mash на Донбассе"
"На бульваре Пушкина — попадание в администрацию главы республики. Выбиты стёкла на входе, повреждено несколько этажей, в здании пожар. На месте работает МЧС", — говорится в сообщении.
В момент обстрела главы ДНР в здании не было.
Последствия обстрела здания администрации Пушилина в центре Донецка. Фото © Донецкое агентство новостей
Последствия обстрела здания администрации Пушилина в центре Донецка. Фото © Донецкое агентство новостей
Напомним, ВСУ днём 23 августа нанесли удары по центру Донецка. Под удар помимо здания администрации попали гостиница Central и жилые дома. По данным мэра города Алексея Кулемзина, на текущий момент зафиксирован прилёт 12 снарядов калибра 155 миллиметров. В результате погибли два мирных жителя.