Два человека погибли в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ
Два человека погибли в результате сегодняшнего обстрела центра Донецка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в телеграм-канале заявил Штаб территориальной обороны ДНР.
Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Типичный Донецк
"В результате обстрела центральных улиц Донецка погибли два мирных жителя. При обстреле ВФУ с позиций в Орловке по Ворошиловскому району города разбиты жилые дома и автомобили по улице 50 лет СССР, на площади Нурмагомедова, на улице Челюскинцев, проспекте Дзержинского, улице Артёма", — сказано в сообщении.
В штабе заявили, что по улице Челюскинцев в автомобиле погиб мужчина 1971 года рождения, а по проспекту Дзержинского — мужчина 2004 года рождения. Очевидцы опубликовали кадры с последствиями обстрелов в соцсетях. На них видно, что снаряды попали в машины, осколки разлетелись по улицам.
Ранее Лайф писал, что сегодня, 23 августа, ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район. Один из очевидцев отметил, что прилёт был "прям на полицию".
ТАСС / Валентин Спринчак