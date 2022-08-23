Два человека погибли в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ

Два человека погибли в результате сегодняшнего обстрела центра Донецка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в телеграм-канале заявил Штаб территориальной обороны ДНР.

Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Типичный Донецк

"В результате обстрела центральных улиц Донецка погибли два мирных жителя. При обстреле ВФУ с позиций в Орловке по Ворошиловскому району города разбиты жилые дома и автомобили по улице 50 лет СССР, на площади Нурмагомедова, на улице Челюскинцев, проспекте Дзержинского, улице Артёма", — сказано в сообщении.

В штабе заявили, что по улице Челюскинцев в автомобиле погиб мужчина 1971 года рождения, а по проспекту Дзержинского — мужчина 2004 года рождения. Очевидцы опубликовали кадры с последствиями обстрелов в соцсетях. На них видно, что снаряды попали в машины, осколки разлетелись по улицам.