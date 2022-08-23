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Опубликовано 23 августа 2022, 10:11
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Союзные войска вышли к административной границе Николаевской области

Союзные войска установили контроль над частью Николаевской области в ходе наступления, освободив населённый пункт Комсомольское. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области", — сказал он в ходе брифинга.

Войска взяли под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области, а также 12 квадратных километров Николаевской области. Кроме того, освобождён населённый пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны на этом направлении составило три километра.

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Ранее Лайф рассказывал, что союзные силы освободили населённые пункты Зайцево и Дача в ДНР. Всего к 19 августа на территории ДНР и ЛНР было освобождено 270 населённых пунктов.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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