Союзные войска вышли к административной границе Николаевской области

Союзные войска установили контроль над частью Николаевской области в ходе наступления, освободив населённый пункт Комсомольское. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области", — сказал он в ходе брифинга.

Войска взяли под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области, а также 12 квадратных километров Николаевской области. Кроме того, освобождён населённый пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны на этом направлении составило три километра.