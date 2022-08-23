ВС РФ нанесли значительные потери двум бригадам ВСУ в районе Андреевки
Две бригады ВСУ понесли значительные потери в районе Андреевки в результате действий российских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Кроме того, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из посёлка Благодатовка и близлежащих населённых пунктов," — сказал он.
Конашенков отметил, что наступление на Донецком направлении развивается успешно.
Ранее Лайф рассказывал, что два человека погибли в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Жертвами стали мужчины 1971 и 2004 года рождения. Один из них умер прямо в автомобиле.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ