Минобороны: Российские войска с трёх сторон заблокировали элитное подразделение ВСУ

Российские войска заблокировали элитное украинское подразделение в районе населённого пункта Кодема в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Кодема блокирован с трёх сторон, осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ — 214-го батальона "Опфор", — сказал он в ходе брифинга.