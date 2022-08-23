Минобороны: Российские войска с трёх сторон заблокировали элитное подразделение ВСУ
Российские войска заблокировали элитное украинское подразделение в районе населённого пункта Кодема в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Кодема блокирован с трёх сторон, осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ — 214-го батальона "Опфор", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф рассказывал, что союзные войска вышли к административной границе в Николаевской области, освободив село Комсомольское. Всего под контроль было взято 12 квадратных километров региона.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine