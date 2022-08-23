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23 августа, 10:20
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Минобороны: Российские войска с трёх сторон заблокировали элитное подразделение ВСУ

Российские войска заблокировали элитное украинское подразделение в районе населённого пункта Кодема в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Кодема блокирован с трёх сторон, осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ — 214-го батальона "Опфор", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф рассказывал, что союзные войска вышли к административной границе в Николаевской области, освободив село Комсомольское. Всего под контроль было взято 12 квадратных километров региона.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков

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