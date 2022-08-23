ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 августа 2022, 10:20
5653

Минобороны: Российские войска с трёх сторон заблокировали элитное подразделение ВСУ

Российские войска заблокировали элитное украинское подразделение в районе населённого пункта Кодема в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Кодема блокирован с трёх сторон, осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ — 214-го батальона "Опфор", — сказал он в ходе брифинга.

ВС РФ завершают освобождение Марьинки и продолжают окружение группировки ВСУ в Авдеевке
ВС РФ завершают освобождение Марьинки и продолжают окружение группировки ВСУ в Авдеевке

Ранее Лайф рассказывал, что союзные войска вышли к административной границе в Николаевской области, освободив село Комсомольское. Всего под контроль было взято 12 квадратных километров региона.

BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Игорь Конашенков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar