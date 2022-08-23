Минобороны: ВС РФ уничтожили до 200 украинских боевиков и 18 единиц военной техники

Воздушно-космические силы России в рамках спецоперации на Украине высокоточным оружием уничтожили до двух сотен бойцов ВСУ и 18 единиц военной техники, ударив по нескольким пунктам временной дислокации украинских боевиков. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Высокоточным оружием ВКС России в районах населённых пунктов Славянск и Константиновка Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад", — сказал он.