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23 августа, 10:24

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 200 украинских боевиков и 18 единиц военной техники

Воздушно-космические силы России в рамках спецоперации на Украине высокоточным оружием уничтожили до двух сотен бойцов ВСУ и 18 единиц военной техники, ударив по нескольким пунктам временной дислокации украинских боевиков. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Высокоточным оружием ВКС России в районах населённых пунктов Славянск и Константиновка Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВКС России уничтожили до 100 украинских бойцов под Харьковом. Ещё до 30 украинских военных ликвидировано в Красногоровке, ДНР, в результате высокоточных ударов Воздушно-космических сил РФ по складу боеприпасов ВСУ.

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ТАСС / Александр Гармаев

Григорий Воронцов

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