ВС РФ уничтожили за сутки 12 пунктов управления украинских военных в ДНР и Запорожье

Российская авиация за сутки уничтожила 12 пунктов управления украинских военных в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"За сутки поражено двенадцать пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артёмовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка в Донецкой Народной Республике, Дорожнянка и Каменское в Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164 районах", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Березнеговатое в Николаевской области и Соледар в ДНР, а также четыре хранилища топлива для военной техники в районах населённых пунктов Харьков и Чугуев в Харьковской области, Марково и Подгорное в Донецкой Народной Республике, добавили в Минобороны РФ.