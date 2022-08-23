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Регион
Опубликовано 23 августа 2022, 10:25
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ВС РФ уничтожили за сутки 12 пунктов управления украинских военных в ДНР и Запорожье

Российская авиация за сутки уничтожила 12 пунктов управления украинских военных в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"За сутки поражено двенадцать пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артёмовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка в Донецкой Народной Республике, Дорожнянка и Каменское в Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164 районах", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Березнеговатое в Николаевской области и Соледар в ДНР, а также четыре хранилища топлива для военной техники в районах населённых пунктов Харьков и Чугуев в Харьковской области, Марково и Подгорное в Донецкой Народной Республике, добавили в Минобороны РФ.

Российские военные подавили три украинских взвода РСЗО "Град"
Российские военные подавили три украинских взвода РСЗО "Град"

Ранее Лайф писал, что две бригады ВСУ понесли значительные потери в районе Андреевки в результате действий российских военных. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве также отметили, что наступление на Донецком направлении развивается успешно.

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ТАСС / Гердо Владимир

Никита Осипов
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