Роналду демонстративно проигнорировал легенду "Ливерпуля" в прямом эфире
Роналду не стал здороваться с легендой "Ливерпуля" перед матчем чемпионата Англии
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду демонстративно не стал здороваться с легендой "Ливерпуля" Джейми Каррагером перед очным матчем двух команд в рамках чемпионата Англии.
Произошло всё это в эфире телеканала Sky. В предматчевой студии помимо Каррагера находились известные в прошлом игроки МЮ Гари Невилл и Рой Кин. Им португалец пожал руки, а вот легенда "Ливерпуля" осталась без приветствия от нападающего "Юнайтед".
"Полный игнор!" — заметил Каррагер.
Отметим, сама встреча завершилась победой "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1 благодаря голам Джейдона Санчо и Маркуса Рашфорда. Для МЮ это первая победа в нынешнем сезоне.
ТАСС / Peter Powell