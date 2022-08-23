Роналду демонстративно проигнорировал легенду "Ливерпуля" в прямом эфире

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду демонстративно не стал здороваться с легендой "Ливерпуля" Джейми Каррагером перед очным матчем двух команд в рамках чемпионата Англии.

Произошло всё это в эфире телеканала Sky. В предматчевой студии помимо Каррагера находились известные в прошлом игроки МЮ Гари Невилл и Рой Кин. Им португалец пожал руки, а вот легенда "Ливерпуля" осталась без приветствия от нападающего "Юнайтед".

"Полный игнор!" — заметил Каррагер.