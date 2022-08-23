Мошенники развели начальника личной охраны руководства "Альфа-банка" на 3,7 млн рублей

Начальник личной охраны руководства "Альфа-банка" потерял 3,7 миллиона рублей, переведя их на счета мошенников. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Разговаривал по телефону с 62-летним Геннадием И. якобы сотрудник ФСБ, который заявил, что лицевой счёт начальника охраны в финансовой организации пытаются взломать. По указанию злоумышленника, он оформил два кредита на 1,7 млн и два млн рублей, после чего отправил средства на предоставленные счета.

Оставшись без денег, потерпевший понял, что его развели мошенники. Он написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело.