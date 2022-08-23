Батальон 66-й мехбригады ВСУ утратил боеспособность из-за потерь
Один из батальонов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки утратил боеспособность из-за потерь, военнослужащие были вынуждены покинуть позиции. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате больших потерь в районе населённого пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ", — сказал Конашенков.
На фоне этого украинские военные оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении, подчеркнул генерал-лейтенант.
Ранее запорожский ополченец Алабай рассказал о реальных потерях ВСУ. Командир также пояснил, что пришёл к таким выводам, объединив информацию из разных источников.
Специальная военная операция на Украине
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