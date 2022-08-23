Батальон 66-й мехбригады ВСУ утратил боеспособность из-за потерь

Один из батальонов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки утратил боеспособность из-за потерь, военнослужащие были вынуждены покинуть позиции. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате больших потерь в районе населённого пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ", — сказал Конашенков.

На фоне этого украинские военные оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении, подчеркнул генерал-лейтенант.