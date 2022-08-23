НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 августа, 10:50

В Евросоюзе на следующей неделе обсудят выдачу виз россиянам

Главы МИД 27 стран ЕС обсудят 30 августа вопрос о выдаче виз россиянам

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза планируют рассмотреть на неформальном саммите в следующий вторник, 30 августа, единый подход по вопросу выдачи виз гражданам РФ. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Также главы МИД обсудят этот вопрос на следующей неделе в ходе неформальной встречи в Праге. Они обговорят единый подход", — сказала дипломат в рамках пресс-конференции в Брюсселе.

Политолог рассказал, чем закончится раскол в ЕС из-за виз для россиян

Политолог рассказал, чем закончится раскол в ЕС из-за виз для россиян

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь Германия выступила против таких мер. В Швеции солидарны с немцами.

Обложка ©

Flickr / Rock Cohen

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров