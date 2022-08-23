В Евросоюзе на следующей неделе обсудят выдачу виз россиянам
Главы МИД 27 стран ЕС обсудят 30 августа вопрос о выдаче виз россиянам
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза планируют рассмотреть на неформальном саммите в следующий вторник, 30 августа, единый подход по вопросу выдачи виз гражданам РФ. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
"Также главы МИД обсудят этот вопрос на следующей неделе в ходе неформальной встречи в Праге. Они обговорят единый подход", — сказала дипломат в рамках пресс-конференции в Брюсселе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь Германия выступила против таких мер. В Швеции солидарны с немцами.
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