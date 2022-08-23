В Евросоюзе на следующей неделе обсудят выдачу виз россиянам

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза планируют рассмотреть на неформальном саммите в следующий вторник, 30 августа, единый подход по вопросу выдачи виз гражданам РФ. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Также главы МИД обсудят этот вопрос на следующей неделе в ходе неформальной встречи в Праге. Они обговорят единый подход", — сказала дипломат в рамках пресс-конференции в Брюсселе.