Число погибших в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ увеличилось до трёх
Число погибших в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ увеличилось до трёх. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
Осколок от применённого украинскими военными оружия против мирных жителей. Фото © Telegram / СЦКК ДНР: сводки официально
"В результате обстрела Ворошиловского района погиб 25-летний мужчина", — сказано в сообщении.
Согласно данным СЦКК ДНР, в ходе первых двух серий атак по Ворошиловскому району Донецка противник использовал артиллерийские системы калибром 155 мм. А третья — была осуществлена с применением РСЗО HIMARS.
Лайф напоминает, что сегодня, 23 августа, ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район. Один из очевидцев отметил, что прилёт был "прям на полицию". Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух погибших.
Telegram / SHOT