Число погибших в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ увеличилось до трёх. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

Осколок от применённого украинскими военными оружия против мирных жителей. Фото © Telegram / СЦКК ДНР: сводки официально

"В результате обстрела Ворошиловского района погиб 25-летний мужчина", — сказано в сообщении.

Согласно данным СЦКК ДНР, в ходе первых двух серий атак по Ворошиловскому району Донецка противник использовал артиллерийские системы калибром 155 мм. А третья — была осуществлена с применением РСЗО HIMARS.